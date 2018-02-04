غارات كينية على مواقع جماعة "الشباب" الصومالية

أخبار الآن| جيدو - الصومال (صحف)



شنت طائرات عسكرية كينية هجمات على قرى تسيطر عليها جماعة "الشباب" الصومالية المتشددة جنوب الصومال، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية، ووقع الهجوم بالقرب من بلدة إل واك بمنطقة جيدو، حيث تستخدم جماعة "الشباب" قواعد للتخطيط لهجمات ضد الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الإفريقي في المناطق الحدودية..

وأطلقت قوات الدفاع الكينية عدة صواريخ على معسكرات عسكرية وذكر سكان أن القصف الجوي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء، الذين يعيشون في قرى ريفية، حيث استهدفتها طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الكيني.

على صعيد آخر، استولت جماعة "الشباب" على ما يشتبه أنها طائرة استطلاع من دون طيار أمريكية، بعد تحطمها في منطقة شبيلي السفلى جنوب الصومال، وكانت الطائرة من دون طيار سقطت في منطقة، بالقرب من منطقة أوديجلي، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، طبقاً لمصادر.. ولم يتضح بعد الدولة التي تنتمي إليها الطائرة التي تحطمت، لكن الجيش الأميركي غالباً ما يستخدم الطائرات من دون طيار في حملته ضد جماعة الشباب جنوب الصومال..

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