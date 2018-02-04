زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان

أخبار الآن | تايبيه - تايوان - (أ ف ب)

وقع زلزال بقوة 6,1 درجات مساء الاحد قبالة السواحل الشرقية لتايوان، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالي 15 كيلومتر، وعلى عمق حوالي ثمانية كيلومترات تحت سطح البحر، مرجحا عدم سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار.

وقال المعهد "في شكل عام فإن سكان هذه المنطقة يقيمون في مبان تقاوم الهزات الأرضية رغم استمرار وجود بنى ضعيفة"، مع تحذيره من حصول انزلاقات للتربة.

ولفت إلى أن أربع هزات أرضية أخرى راوحت قوتها بين 5,2 و5,5 ضربت المنطقة نفسها قبالة تايوان على مدى ساعتين الاحد.

وتقع جزيرة تايوان عند إلتقاء اثنتين من الصفائح التكتونية وعادة ما تشهد هزات أرضية.

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