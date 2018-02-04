خيبة أمل روسية بشأن الوثيقة الأمريكية حول التسلح النووي

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (أ ف ب)

أعربت موسكو عن خيبةِ أملها بالسياسةِ النووية الأمريكية الأخيرة باعتبارها صدامية ومعادية لروسيا، على حدِ قولها، وقالت وزارةُ الخارجية الروسية إن موسكو ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمانِ أمنها، لكنها أضافت انها ستسعى للتوصلِ إلى حلولٍ مشتركة للحفاظِ على الإستقرارِ النووي. وكانت وزارة الدافع الأمريكية قالت أمس الأول إنها ستعمل على تحديث ترسانتها النووية وتطوير أسلحة جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء محتوى الوثيقة الخاصة بالسياسة النووية للولايات المتحدة الأميركية التي قالت إن بها توجها تصادميا ومعاديا لروسيا. وأضافت "بالطبع سنضع في الحسبان النهج الذي أقر الآن في واشنطن وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمننا".

ونفت الوزارة الاتهامات التي وردت في الوثيقة الأميركية ضد روسيا. وأضافت أن موسكو مستعدة للعمل بشكل بناء مع الأميركيين، قالت وثيقة خاصة بالسياسة النووية نًشرت الجمعة إن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية في خطوة يقول بعض المنتقدين إنها قد تزيد من خطر حدوث سوء تقدير بين البلدين.

وقالت الوثيقة التي تعرف باسم (مراجعة الموقف النووي) إن "استراتيجيتنا ستضمن إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية مهما كان محدودا، غير مقبول"، وقال مسؤولون أميركيون إن المبرر المنطقي لبناء قدرات نووية جديدة هي أن روسيا ترى حاليا أن الموقف والقدرات النووية للولايات المتحدة قاصرة.

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