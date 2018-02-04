الثلوج تعطل عشرات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

قالت السلطات الكورية الجنوبية إنه تم إلغاء وتأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار جيجو الدولي، ثاني أكبر مطارات كوريا الجنوبية بسبب الثلوج الكثيفة. وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تحذيرات من هطول ثلوج وهبوب رياح قوية على الجزيرة ومناطق أخرى، ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة معنية بإدارة المطارات، القول إنه تم إرجاء 109 رحلات جوية من وإلى جزيرة جيجو وإلغاء 18 رحلة أخرى.



الى ذلك يقوم مئات الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية بصيد السمك في احتفالية يقصدها الكثيرون، فيما يسمى موسم صيد السمك الثلجي، وأظهر فيديوهات قيام الآلاف من الكوريين الجنوبيين بصيد السمك، من خلال عمل فتحات في البحيرات المتجمدة ، وبمجرد عمل الفتحة تقفز الأسماك بكل بساطة ليصطادها المحيطون، في أسهل وسيلة لصيد السمك.

وقال منظمو الاحتفالية أن نحو 133 ألف مواطن كوري جنوبي وزائر تواجدوا لإحياء الاحتفالية وصيد السمك، ومن ثم شواءه وأكله، وأضاف المنظمون بأن الاحتفالية الرائعة مستمرة حتى نهاية شهر يناير الحالي، إلى الـ28 منه، وذلك في نشاطٍ سياحي يجعل المواطنين والسائحين يأكلون ما يحصلون عليه مجانًا.



اقرأ أيضا:

الثلوج تعرقل انتظام الدراسة وحركة النقل في بريطانيا















