قتل 11 جنديا باكستانيين في هجوم انتحاري

أخبار الآن| كابال - باكستان (ا ف ب)

قتل أحدَ عشر جنديا على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم انتحاري تبنته جماعة طالبان الباكستانية، استهدفَ معسكرا في شمال غربي باكستان، وفق ما افاد الجيش الباكستاني.

وقال المكتبُ الإعلامي للجيش إن المهاجمَ استهدف ملعباً رياضياً للجيش في منطقة كابال، في وادي سوات.



واعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الاعتداء في رسالة الكترونية للصحافيين.



وسيطرت طالبان الباكستانية على وادي سوات بين العامين 2007 و2009 حيث كانت تطبق الشريعة في شكل متشدد وتنفذ اعدامات علنية، وذلك قبل ان يتمكن الجيش من طردها.



وتراجع عدد الهجمات في باكستان في الاعوام الاخيرة بعد سلسلة عمليات عسكرية ضد المتمردين في شمال غرب البلاد المحاذي لافغانستان.



لكن المجموعات المتمردة لا تزال قادرة على شن هجمات دامية واعتداءات وعمليات اغتيال تطاول مسؤولين محليين يتعاونون مع حكومة اسلام اباد.

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