توقيف شاب إيطالي يشتبه بإطلاقه النار على أجانب في ايطاليا

أخبار الآن | روما - إيطاليا (ا ف ب)

أ ُوقف شابٌ إيطالي مناصرٌ لليمين المتطرف في ماتشيراتا وسَط إيطاليا، عقب إطلاقه النار مستهدفاً أجانبَ وأسفرَ عن سقوط عدد كبير من الجرحى.

وقد عثرت الشرطة على مسدسٍ في سيارة المشتبه به في حين قالت الصحافة إنه اعترفَ بفعله.

واوقف الشاب من دون ان يبدي مقاومة قرب نصب معروف في المدينة، وفق مشاهد عرضتها قنوات التلفزيون.



وقالت الصحافة الايطالية استنادا الى شهادات انه اوقف سيارته الرياضية قرب النصب ثم نزع قميصه ووضع منديلا مثلث الالوان مؤديا التحية الفاشية وهاتفا "تحيا ايطاليا".



وذكرت وسائل الاعلام ان اسمه لوكا تيريني (28 عاما) وكان في 2017 مرشح حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة ولاوروبا لانتخابات ادارية في منطقة بوسط ايطاليا.



واسفر اطلاق النار عن اربعة الى ستة جرحى، بحسب وسائل الاعلام التي اكدت انهم جميعا اجانب.



من جهتها، قالت الشرطة في تغريدة ان "الجرحى المؤكدون يحملون جنسيات اجنبية".



ولم تجد الشرطة حتى الان اي رابط بين هذه الواقعة وخبر خصصت له الصحافة الايطالية حيزا كبيرا في اليومين الماضيين.



فقد تم توقيف طالب لجوء نيجيري ومروج للمخدرات في المدينة ذاتها ماتشيراتا، بعد الاشتباه بانه قتل شابة ايطالية في الثامنة عشرة من عمرها عثر الاربعاء على جثتها مقطعة في حقائب.



وعثرت الشرطة في منزل النيجيري (29 عاما) الجمعة على ملابس الضحية وسكين يحمل اثار دماء.

