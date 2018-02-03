الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بالتحايل على العقوبات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة ان كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية عبر تصدير الفحم والصلب وبضائع اخرى يمنع تصديرها بموجب عقوبات الامم المتحدة وان ذلك عاد على بيونغ يانغ بنحو 200 مليون دولار العام الماضي.

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واضاف التقرير ان كوريا الشمالية "تتابع تصدير تقريبا كل البضائع المحظورة في القرار، وقد بلغت ايراداتها حوالى 200 مليون دولار بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2017".



وهذا التقرير الذي اعدته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق من تطبيق العقوبات قد تم تسليمه إلى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن.





وشدد الخبراء على أن "جهدا منسقا بين الدول الأعضاء هو (امر) حاسم للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة المتفشية".



واشار التقرير ايضا إلى وجود مشاريع تعاون عسكري مع كوريا الشمالية تم رصدها في أفريقيا كما وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



كما عثر فريق خبراء الامم المتحدة على دليل على التعاون العسكري من جانب كوريا الشمالية لتطوير برامج الاسلحة الكيميائية السورية وتوفير صواريخ بالستية لميانمار.





وجاء في التقرير ان سوريا وميانمار تواصلان التعاون مع شركة "كوميد" الكورية الشمالية اكبر شركة لتصدير الاسلحة في البلاد والتي تم ادراجها على لائحة سوداء للامم المتحدة.



وكشف فريق الخبراء عن أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 لمركز الدراسات والابحاث العلمية السوري، وهو مركز رئيسي للبرنامج الكيميائي السوري.



وكشف التحقيق عن "أدلة جديدة جوهرية" بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع دمشق، بما في ذلك ثلاث زيارات على الأقل لفنيين كوريين شماليين إلى سوريا في العام 2016.



واشار التقرير الى ان زيارة قام بها وفد فني كوري شمالي في آب/اغسطس 2016 شملت "نقل صمامات مُقاوِمَة خاصّة، وموازين حرارة معروفة بانها تُستخدَم في برامج الاسلحة الكيميائية".

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