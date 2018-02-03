ارتفاع منسوب نهر السين بباريس مجددا وتراجع متوقع الاثنين

أخبار الآن | باريس - فرنسا (ا ف ب)

عاود منسوب نهر السين الارتفاع قليلا، لكن يُتوقعُ أن يعود الى الانخفاض الاثنين المقبل، بحسب ما أعلن جهاز متابعة مجاري المياه في باريس.

وفاض النهر على أرصفة العاصمة، وعطل حركة النقل، وتم منع تشغيل عباراتِه، كما تم وقفُ عملِ خطٍ حديدي يَعبرُ النهر حتى 10 شباط/فبراير على اقل تقدير.



وبلغ ارتفاع مستوى ماء النهر عند جسر اوستيرليتز شرق العاصمة الفرنسية، صباح السبت 5,45 امتار ويمكن ان يصل الى 5,60 امتار، بحسب المصدر ذاته.



ونجم ذلك عن امطار هطلت الاربعاء وادت الى ارتفاع منسوب المياه في السين ورافديه ايون ومارن.



وكان مستوى مياه النهر تراجع الى 5,34 امتار الجمعة. وفي 29 كانون الثاني/يناير سجل المنسوب اعلى مستوى له عند 5,85 امتار اي مرتفعا باربعة امتار عن مستواه العادي، لكن بقي دون ما سجل ابان فيضانات حزيران/يونيو 2016 (6,10 امتار) وبعيدا جدا من الفيضانات التاريخية في 1910 حين ارتفع منسوب السين الى 8,62 امتار.



واوضح برونو جانيت المسؤول في جهاز مراقبة مجاري المياه ان منسوب نهر السين سيعاود التراجع مع بداية الاسبوع المقبل لكن التراجع "سيكون بطيئا".

إقرأ أيضا:

الفلبين تتأهب لإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بسبب بركان مايون

مخاوف في فرنسا من تخطي فيضان نهر السين لمستوى عام 2016