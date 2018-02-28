"طقس مجنون" يجعل القطب الشمالي أدفأ من مدن أوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قال علماء إن موجة دفء غير معتادة في القطب الشمالي تدفع بتيار من الهواء القطبي قارس البرودة إلى أوروبا في مؤشر على نمط غريب من الطقس ربما يتكرر بوتيرة أكبر بسبب تغير المناخ بفعل النشاط البشري.

وحطمت منطقة "كيب موريس جيسوب" على الطرف الشمالي لغرينلاند الرقم القياسي بتسجيل درجات حرارة فوق الصفر لمدة 61 ساعة منذ بدء عام 2018 وذلك بسبب انكماش نادر لجليد البحار في ظلام الشتاء القطبي.

مصدر الصورة: Climate Reanalyzer

وقالت روث موترام، المتخصصة في مجال الطقس بمعهد الأرصاد الجوية الدنمركي "لم يكن بهذا التطرف قط". ويتحرك الهواء الدافيء شمالا باتجاه الدائرة القطبية الشمالية من اتجاهين الأول من المحيط الأطلسي والثاني عبر مضيق بيرنج مما يدفع بالهواء البارد جنوبا.

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وتشير حسابات المعهد إلى أن درجات الحرارة في مختلف أرجاء الدائرة القطبية أصبحت الآن أعلى من المعتاد بنحو 20 درجة مئوية عند ثماني درجات تحت الصفر.

مصدر الصورة: NASA

وفي أوروبا، اجتاحت عاصفة ثلجية نادرة روما أول أمس الاثنين، بينما يعتزم بعض رؤساء البلدية في بلجيكا احتجاز المشردين أثناء الليل إذا ما رفضوا المأوى مع توقعات انخفاض درجات الحرارة إلى ما يصل لعشر درجات تحت الصفر خلال الأسبوع.

وبفعل الرياح الشرقية القادمة من ناحية سيبيريا أصبحت درجات الحرارة في مدن مثل وارسو وأوسلو أقل من ثماني درجات تحت الصفر.

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وكتب لارس كالشكه، الأستاذ في جامعة هامبورغ، تغريدة جاء فيها "يستمر الطقس المجنون بضراوة وثبات مخيف".

ويقول العلماء إن انكماش جليد المحيط القطبي على المدى البعيد بسبب الاحتباس الحراري العالمي يكشف المياه الأدفأ تحت السطح مما يعمل على ارتفاع حرارة الغلاف الجوي.

وأشار المركز القومي الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد إلى أن جليد المحيط القطبي تقلص إلى حد قياسي في أواخر فبراير شباط إذ بلغ 14.1 مليون كيلومتر مربع وأصبح أقل من العادي بنحو مليون كيلومتر مربع أي بما يعادل مساحة مصر تقريبا.

درجات الحرارة بالقطب الشمالي تثير رعب العلماء

اعتاد العلماء على متابعة رؤية مجموعة من الظواهر المناخية المتطرفة التي امتدت بسبب الاحترار العالمي ، لكن عدد قليل من الحلقات يبدو ملحوظا مثل الحرارة غير العادية لهذا الأسبوع فوق القطب الشمالي.

باحث في جامعة كاليفورنيا قال ان متوسط درجات الحرارة اليومية فوق خط العرض الشمالي البالغ 80 درجة قد ابتعد عن اي تسجيلات سابقة في الستين عاما الماضية.

وشككت أميلي ماير، وهي باحثة في التفاعلات بين المحيطات والمحيطات مع المعهد القطبي النرويجي في معدلات الحرارة التي سجلت مؤخرا عن القطب الشمالي مؤكدة ان تسجيل درجة الصفر في القطب الشمالي في شباط / فبراير - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ.

ما يسمى بالدوامة القطبية - وهي منطقة من الضغط المنخفض المستمر التي عادة ما تحافظ على الهواء البارد في خطوط العرض العليا منفصلة عن المناطق إلى الجنوب - قد تضعف على مدى عقود.

وقال الدكتور ماير، الذي انتقل إلى هوبارت للبحث في نصف الكرة الجنوبي، ويستضيفه معهد الدراسات البحرية والقطبية الجنوبية، في هذه الحالة، أن طائرة ضخمة من الهواء الدافئ تخترق شمالا، مما أدى إلى انفجار بارد إلى الجنوب