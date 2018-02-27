لودريان: طموحات إيران الصاروخية تخالف القرارات الأممية

أخبار الآن | موسكو - روسيا ( وكالات)

قال وزيرُ الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن طموحاتِ إيران الصاروخية الباليستية مُقلقة للغاية وتتنافى مع قرارٍ للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحفي بعد محادثاتِ مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنه من الضروري الحيلولة دون أن يصبحَ برنامجُ إيران الباليستي عنصراً يهددُ جيرانها.

من جهة اخرى قال لودريان، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "نعلم جيداً أن روسيا هي اللاعب الدولي الوحيد الذي يمكنه الضغط على النظام السوري لتنفيذ القرار"

ولفت وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ خلال المؤتمر " اننا بحثنا مختلف القضايا الخلافية وأهمية التعاون بين ​موسكو​ و​باريس​ على مختلف الصعد"، مشيراً إلى أن "أولوية ​فرنسا​ هي الحل السياسي في ​سوريا​ برعاية أممية وعدم تحويل الحرب في سوريا إلى نزاع إقليمي".

ويزور "إيف لودريان"، العاصمة الروسية موسكو، بهدف بحث سير التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى روسيا في مايو/أيار المقبل.

وأعلنت موسكو في وقت سابق أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو طيفا واسعا من الملفات الدولية الملحة، على رأسها الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها أن الوزيرين سيركزان أثناء الاجتماع على تسوية الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عموما وكذلك في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

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