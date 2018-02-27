اعتدال يسرد طريق بوكوحرام الدموي خلال 6 سنوات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

بثَ المركزُ العالمي لمكافحةِ التطرف "اعتدال" سلسلةَ تقارير عن ممارساتِ جماعةِ بوكو حرام تجاهَ النساءِ والأطفال مبيناً تاريخَ الجماعة والطريقَ الدموي البشع الذي تنتهجهُ منذ أولِ هجومٍ إرهابي نفذتهُ عام 2013.

الجماعة الإرهابية استخدمت 100 طفلٍ في نيجيريا عام 2017 وحولتهم إلى قنابل بشرية.

هؤلاءِ الأطفال اختُطِفوا من مدارسهم وأُجبِرَ آخرون على تركِ منازلهم وتمَ استخدامهم كجنودِ حرب.

إضافة إلى انتهاكاتٍ أخرى قامت بها الجماعة الإرهابية بحقِ الطفولة كالاغتصابِ ونشرِ الامراضِ المزمنة بينهم.

بالنسبة للنساء .. فقد قالَ التقرير إن بوكو حرام تعدُ أكثرَ جماعةٍ إرهابية في التاريخ توظفُ النساءَ في هجماتها

إذ كانت أولُ عمليةِ اختطاف استَخدَمَت فيها الجماعة النساء كقنابل بشرية عام 2014.

حينَها.. اختُطِفت مئتينِ وست وسبعين 276 طالبة من مدرسةٍ ثانوية في "تشيبوك".

وفي يوليو 2014 كانَ أولَ تفجيرٍ انتحاري من قِبَلِ امرأة.

لجوءُ بوكو حرام لاستخدامِ النساء في هجماتها يرجِعُ لعدةِ أسبابٍ من أهمِها

عدمُ التشدد في تفتيشهنَ في النقاطِ الأمنية.

سهولة إخفاءِ القنابل تحتَ ملابسهن أو داخلَ حقائبهن.

بالإضافة إلى تمكنهن من إخفاءِ وربطِ القنابل على ظهورهن مع أطفالهنَ الرُضع.

دراسة قام بها مركزُ مكافحةِ الإرهاب في جامعةِ "ويست بوينت" عام 2017 قالت إنَ

بوكو حرام نفذت حوالي 430 عملية انتحارية

من بين منفذيها مئتينِ واربع واربعين 244 امرأة في أماكن مختلفة.

ولم يقتصر استخدامُ النساءِ بالعملياتِ الإرهابية، بل تنوعت جرائمهم وشَمِلَت الاختطافَ والاغتصاب، بالإضافة إلى الزواجِ القسري.

بحثُ مركزِ اعتدال أوضحَ أن بوكو حرام الجماعة الارهابية الأكثر دموية في إفريقيا، تقومُ خلالَ السنواتِ الماضية على ثلاثةِ ركائز فكرية متطرفة هي:

تحريمُ التعاملِ مع مؤسساتِ الدولة ووصفها بالفاسدةِ والكاذبة.

تحريمُ التعليمِ الغربي الذي يعتبرونه مناقضاً لمعتقداتهم.

بالإضافة إلى هروبهم لمواقع معزولة بعيدة عن المدن.

كل هذه النقاط التي ذكرناها سنناقشها مع الدكتور كمال حبيب الخبير في الجماعات المتشددة والذي ينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية من القاهرة

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