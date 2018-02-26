بريطانيا: مقتل 4 أشخاص في انفجار ليستر ولا شبهة "إرهاب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 4 أشخاص في الانفجار الذي شهدته مدينة ليستر مساء الأحد، بحسب ما أكدت الشرطة البريطانية، الاثنين.

وكان مستشفى ليستر الملكي أفاد في وقت سابق بأنه يتم معالجة 6 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة و4 آخرون يعانون من إصابات أقل خطورة.

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وكانت الشرطة البريطانية أعلنت مساء الأحد أنها تتعامل مع "حادث كبير" بعد أن دمر انفجار ضخم متجرا ومنزلا في مدينة ليستر بوسط البلاد. إلا أنها أكدت أن لا وجود لمؤشر على أن الانفجار مرتبط بالإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان مساء الأحد: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر.. برجاء عدم التواجد في المنطقة".

ولاحقاً أوضحت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "سيخضع الحادث لتحقيق مشترك مع هيئة الإسعاف.. في هذه المرحلة لا يوجد مؤشر على أنه مرتبط بالإرهاب".

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على "تويتر" أن ألسنة اللهب تتصاعد في سماء مدينة ليستر من أطلال ما قال بعض الشهود إنه متجر كبير لبيع السلع الاستهلاكية ومنزل دُمر في الانفجار.

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وأكدت إدارة الإطفاء بالمدينة أنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار كبير وانهيار مبنى.

وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة: "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ والإطفاء: "كنا في طريقنا للموقع حين اتصلت الشرطة لتبلغنا أن منزلا انهار". وأوضحت "ليس لدينا ما يشير لسبب ذلك في اللحظة الراهنة".

وذكرت صحيفة ليستر ميركوري أن الحطام تناثر على الطريق أمام الموقع.

وقالت الشرطة إنها قامت بإخلاء بعض المباني والمنازل والشركات التي تضررت في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ليستر ميركوري" عن ساكن لم تذكر اسمه يعيش على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث قوله: "سمعنا انفجارا هائلاً. كان الأمر مخيفا للغاية".

وأضاف: "هرعنا لننظر عبر نوافذ الطابق الأعلى وشاهدنا أعمدة دخان تتصاعد وبعد عدة ثوانٍ شاهدنا ألسنة اللهب برتقالية اللون".

كما قال شاهد يدعى غرامي هودسون لوكالة "فرانس برس": "كان الأمر مرعبا". وتابع: "أسكن على بعد 5 دقائق.. لكن منزلي اهتز. خرجت وشاهدت دخانا كثيفا وألسنة لهب كبيرة".

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