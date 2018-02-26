الرومانيون يستمتعون بالمناخ الثلجي بعد غياب 6 سنوات

أخبار الآن - ايطاليا - روما (نورا الشيخ)

استيقظ السكان المحليون لمدينة روما الإيطالية على طقس نادر الحدوث، إذ تساقط الثلج على المدينة التاريخية بعد غياب ست سنوات بعدما اجتاحت البلاد رياح قادمة من روسيا، وأطلقوا عليها “الوحش من الشرق“.

وتشتهر روما بشتاء معتدل، ولكنها شهدت انخفاضا في درجات الحرارة وصلت إلى درجة صفر مئويا، وذلك بحسب صحيفة“ديلى ميل” البريطانية.

وأعلنت سلطات المدينة حالة الطوارئ لإزالة الثلوج من الطرق، وأغلقت الحدائق التاريخية لحين تحسن الظروف الجوية.

ورغم ذلك تحمس العديد من شباب روما للخروج والتمتع باللعب بالثلوج في هذا الطقس نادر الحدوث الذى ظهرت فيه مدينة إيطاليا أكثر جمالاً.

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