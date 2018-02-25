فرنسا تعلن إحباط هجومين إرهابيين منذ بداية العام

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولوم إحباط مخططين لشن هجمات إرهابية في فرنسا منذ بداية العام الجاري، أحدهما غربي البلاد والآخر جنوبا.

وأضاف كولوم في تصريحات صحفية، أن المخطط الأول كان يستهدف منشأة رياضية، والثاني كان يستهدف أفرادا في الجيش الفرنسي.

كما تحدث الوزير عن جهود فرنسا لمواجهة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية تم إغلاق 3 مساجد في 3 مدن مختلفة قرب باريس وفي جنوب فرنسا، كان أئمتها ينشرون فكر الكراهية.



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