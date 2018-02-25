ترامب قد ينظم الاستعراض العسكري في ذكرى استقلال امريكا

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( وكالات )

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد احتمال تنظيم استعراض عسكري في واشنطن في 11 نوفمبر المقبل، وهو يوم المحاربين القدامى.

وفي الوقت ذاته أشار ترامب إلى أن ما سيسره هو إجراء الاستعراض العسكري في واشنطن في 4 يوليو أي يوم استقلال الولايات المتحدة.

وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس السبت: "نتحدث على ما يبدو عن يوم المحاربين القدامى.. إنه قرار تمهيدي.. تتم مناقشات كبيرة بهذا الشأن".

وعبر عن رغبته في رؤية العسكريين والمعدات العسكرية في شارع بنسيلفانيا المركزي في واشنطن وتحلق فوقهم الطائرات الحربية.

وتحدث ترامب عن إعجابه الكبير بالاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني في باريس الذي حضره في 14 يوليو عام 2017، مضيفا أن العسكريين الأمريكيين بمن فيهم الجنرالات يؤيدون هذا الاقتراح.

وتابع: "سيتم استعراض كبير. وستقوم الطائرات بتحليقات كثيرة خلاله. وأعتقد أنه أمر مهم جدا وله معنى كبير بالنسبة لروح الدولة".

وكان مدير دائرة الميزانية للبيت الأبيض ميك مالفيني قال في منتصف الشهر الجاري أن تكلفة الاستعراض العسكري قد تتراوح بين 10 و30 مليون دولار، مشيرا إلى أنها تتوقف على عدد العسكريين والمعدات المشاركة في الاستعراض.

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن وزارته تناقش صيغا مختلفة لإجراء الاستعراض، مضيفا أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه الرئيس ترامب.

يذكر أن آخر استعراض عسكري في واشنطن كان قد نظم عام 1991 بمناسبة الانتصار في حرب الخليج الثانية. وشارك فيه آنذاك نحو 8 آلاف عسكري ومعدات عسكرية وطائرات حربية.



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