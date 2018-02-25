بيونغ يانغ تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع واشنطن

أخبار الآن | سول - كوريا - الجنوبية - (أ ف ب)

ابدى رئيس الوفد الكوري الشمالي الجنرال كيم يونغ شول الى الحفل الختامي لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الاحد استعداد بلاده لمحادثات مع واشنطن التي ارسلت ايفانكا ترامب لتمثيلها بهذه المناسبة.

ووفقا لصور التقطت في جناح الشخصيات المهمة في الاستاد الاولمبي صافح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ترامب وبعدها الجنرال كيم الذي كان جالسا خلف ابنة الرئيس الاميركي.

لكن يبدو انه لم يجر اتصال مباشر بين ممثلي كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكان الوفد الكوري الشمالي اعلن الاحد ان بلاده "على استعداد" لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية.

وافاد بيان الرئاسة ان الوفد الكوري الشمالي خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي "وافق على أن المحادثات بين الكوريتين والعلاقات بين الشمال والولايات المتحدة يجب أن تتحسن في الوقت ذاته".

وكانت زيارة الوفد الكوري الشمالي الذي يضم ثمانية اعضاء برئاسة الجنرال كيم يونغ شول الخطوة الاخيرة للدبلوماسية المحمومة بين الكوريتين منذ الاعلان المفاجىء للشمال في الاول من كانون الثاني/يناير مشاركته في الالعاب الاولمبية في بيونغ شانغ.

وبعد توتر دام عامين على شبه الجزيرة المقسمة بسبب سعي بيونغ يانغ حيازة السلاح النووي اطلقت كوريا الشمالية حملة لاستمالة الاسرة الدولية خلال هذه الالعاب التي اطلقت عليها سيول اسم "دورة السلام".

ويرى بعض الخبراء ان نظام كوريا الشمالية يسعى الى تحسين صورته لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب برامجه جنرالالعسكرية المحظورة ويسعى الى ضرب العلاقة الجيدة بين سيول وواشنطن.

وصباح الاحد اجتاز الوفد الرسمي المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين عند نقطة دوراسان الحدودية شمال سيول كما قال المتحدث باسم وزارة التوحيد في سيول.

وبث التلفزيون الكوري الجنوبي مشاهد اظهرت كيم يونغ شول يرتدي معطفا طويلا داكنا يستقبله نائب وزير التوحيد في سيول شان ها-سونغ قبل ان يصعد في سيارة سوداء كانت في انتظاره في حين صعد مسؤولون آخرون الى حافلة وشاحنة

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