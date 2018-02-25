الصليب الأحمر يستبعد 21 موظفا في 3 سنوات بسبب انتهاكات جنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها استبعدت عددا من موظفيها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب انتهاكات جنسية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اللجنة الدولية القول إن أكثر من عشرين من موظفيها فصلوا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب سوء السلوك الجنسي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم فصل 21 موظفا، بسبب دفع مال مقابل انتهاكات جنسية، أو أنهم استقالوا أثناء تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكهم.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكورد، القول إن "هذا السلوك السيئ يعد خيانة لقواعد اللجنة الدولية الأخلاقية وللشعوب التي تخدمها المنظمة الدولية".

كما أوضح أن "أخلاقيات العمل وقواعد السلوك داخل المنظمة تمنع بوضوح شراء الخدمات الجنسية منذ عام 2006".

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