دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس الروسية تصل إلى حميميم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت وسائل إعلام ومصادر مطلعة، السبت، بأن طائرتين مقاتلتين روسيتين إضافيتين من الجيل الخامس المتطور "سو-57"، وصلتا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية في حميميم بسوريا.

ووفقا لوسائل الإعلام، رافق عدد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-30 مقاتلتي "سو-57" أثناء رحلتهما من روسيا إلى سوريا.

ووصف مسؤول عسكري أمريكي الخطوة بأنها قد ترفع من حجم الخطر الذي قد يتعرض له الجنود الأمريكيون داخل البلاد، وبين المسؤول أن المقاتلات الروسية أرسلت إلى قاعدة حميميم، غرب سوريا، لافتا إلى أن هذه المقاتلة من الجيل الخامس وتتمتع بقدرات تخف وتجنب رصد الرادارات، ومصممة لعمليات القتال الجوية وتنفيذ ضربات ضد أهداف أرضية.

من جهته قال ادريان رانكين غاواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بالبنتاغون في تصريح لوسائل إعلام "إرسال مقاتلات من الجيل الخامس لسوريا بالتأكيد لا يتماشى مع التصريحات الروسية حول تخفيض وجودها العسكري هناك."

وبذلك يكون الجيش الروسي قد أرسل حتى الآن 4 مقاتلات من هذا الطراز الحديث "سو-57" إلى سوريا.

وأوردت تقارير عسكرية قبل يومين، أن طائرتين مقاتلتين من الجيل الخامس الأكثر تطورا من طراز "سو-57"، وصلتا إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، رغم أن هذه المقاتلات ما زالت حتى الآن في مرحلة الاختبار ولم تعتمدها القوات المسلحة الروسية في الخدمة الدائمة بعد.

وأبلغ الباحث البارز في معهد الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلى كاشين، مجلة National Interest الأمريكية، أن الغرض الرئيسي من إرسال مقاتلات "سو-57" الحديثة إلى سوريا، هو اختبار معدات الرادار المزودة بها في ظروف قريبة من تلك القتالية.

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