اصطدام سيارة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض الأمريكي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أكد مصدر في جهاز الشرطة السرية أن الجهاز أوقف الجمعة سيدة صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا بشكل متعمد قرب البيت الأبيض.

وأوضح المصدر أن سائقة السيارة معروفة لدى عناصر الشرطة السرية وأنها تعاني من اختلال عقلي ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف ساعة، من دون وقوع أي إطلاق نار، وأنه جرى احتجاز قائدة السيارة على الفور وأن الحادث لم يتسبب في إصابة أي من أفراد الأمن.

وأفاد جهاز الخدمة السرية أنه ألقى القبض على السيدة التي كانت تقود السيارة التي صدمت بالحاجز الأمني، ما أدى مؤقتاً لإغلاق البيت الأبيض الذي يقيم فيه الرئيس الأمريكي

وكان الجهاز قد أغلق الأربعاء الماضي لفترة وجيزة الطرقات القريبة من مقر الرئيس دونالد ترامب أمام حركة السير لوجود سيارة مشبوهة.

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