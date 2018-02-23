مؤتمر للمانحين ببروكسل لدعم مجموعة دول الساحل

أخبار الآن | بروكسيل - بلجيكيا (وكالات)

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة مؤتمرا دوليا للمانحين بهدف دعم مجموعة دول الساحل الخمس، بمشاركة نحو 20 دولة. إذ تأمل فرنسا، والذي يمثل هذا الملف إحدى أولويات سياساتها الخارجية، في أن يسهم المؤتمر في تخطي حاجز 300 مليون يورو. من جانبها، تعهدت السعودية بتقديم 100 مليون يورو، بينما سيخصص الاتحاد الأوروبي مبلغا مماثلا، إلى جانب اسهامات أقل حجما من دول أخرى.

وفي هذا المؤتمر العالي المستوى، سيقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملتزم جدا بهذا الملف، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جانب رؤساء الدول الخمس المشاركة في مجموعة الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

وفي المجموع، سيشارك في هذا المؤتمر للمانحين 18 من القادة الأوروبيين الموجودين في بروكسل أساسا لقمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي بعد الظهر، ووزراء خارجية نحو عشر دول بينها السنغال والسعودية وتونس والمغرب والنرويج.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه التعبئة غير المسبوقة تشكل "دليلا على الوعي الجماعي بأهمية (منطقة) الساحل لاستقرار أفريقيا وبعيدا عنها، أوروبا".

وأضاف الإليزيه أن "الأمر الملح هو إبقاء الضغط وزيادة قدرات الجيوش الوطنية"، مؤكدة أن ذلك "ليس استراتيجية خروج" لقوة برخان.

واعتبر مسؤول أمريكي أن هذا الاستقرار ما زال بعيد المنال إذ أن "الوضع الأمني تدهور" في السنوات الأخيرة "مع هجمات يومية في مالي".

وأدى آخر هذه الهجمات إلى مقتل عسكريين فرنسيين اثنين في انفجار لغم يدوي الصنع جرح خلاله جندي فرنسي ثالث.

وبعد تشتيتها خلال التدخل الفرنسي في 2013، استعادت الحركات المتطرفة نشاطها في شمال مالي ووسطها على الرغم من وجود 12 ألف جندي في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية التي تضم أربعة آلاف رجل.

ويلتقي رؤساء دولْ وحكومات عشرين دولة اليوم الجمعة في بروكسل لتعزيز دعمهم السياسي والمالي لمجموعة دول الساحل الخمس التي تكافِح التهديد المستمر للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.



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