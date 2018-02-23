الجبير: إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا - (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، أمام "معهد ايغمونت البحثي" في بروكسل، إن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم.

وأضاف الجبير، أن إيران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار، وتسعى لتقويض استقرار المنطقة من خلال "نشاطاتها السلبية".

واكد وزير الخارجية السعودي إيران برعاية الإرهاب ودعمه، وبتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن ملف اليمن شائك ومعقد، والحرب فرضت ولم تكن خيارا نظرا لأن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل.

وقال الجبير إن الحوثيين يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية ويهاجمون المدن ويقتلون المدنيين.

وفيما يتعلق بقضية قطر، قال إن: "قطر قضية صغيرة أمام الملفات الهامة في المنطقة، وكل ما نريده أن يتركوننا وشأننا، وأن يتوقفوا عن استخدام منصاتهم الإعلامية للحض على الكراهية"، مضيفاً "لقد حرضوا حتى على الحملات الإصلاحية التي شهدتها المملكة."

وقال: "على الرغم من أن القطريين وقعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم بالكامل."

وأضاف: "لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران إلى حالة إدراك للوضع الحالي الذي تعيشه"، مشدداً على أن الدول الأربع لا تريد سوى شيء واحد "وقف الإرهاب".

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