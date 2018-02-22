واشنطن تحذر كل حكومات العالم من عقد صفقات مع روسيا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

حذرت واشنطن الحكومات في أنحاء العالم من أنها ستتعرض لعقوبات في حال عقدت صفقات مهمة مع الجيش الروسي

ونفى البيت الأبيض، أن تكون إدارة ترامب متساهلة مع موسكو، مؤكدا أنه بصدد فرض عقوبات إضافية على روسيا.

هذا ونقلت فرانس برس عن مسؤولين قولهم ان واشنطن شكلت فريقا للتصدي لأي تدخل في الإنتخابات التشريعية السنة الحالية.

أعلن البيت الابيض انه يدرس فرض عقوبات اضافية على روسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون كبار الاربعاء نافين ايحاءات سرت مؤخرا بان ادارة الرئيس دونالد ترامب متساهلة ازاء موسكو.

وقال المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم ان الولايات المتحدة شكلت فريقا للتصدي لاي تدخل محتمل في انتخابات منتصف الولاية في 2018، وان العمل جار من أجل فرض عقوبات ردا على تدخل روسيا في اقتراع العام 2016.

وقال مسؤول كبير ان واشنطن حذرت الحكومات في كل انحاء العالم بما فيها دول حليفة بانها ستتعرض لعقوبات في حال قامت ب"صفقات مهمة" مع الجيش الروسي.

وتابع المسؤول ان ذلك يشمل تركيا العضو ايضا في حلف شمال الاطلسي والتي أعلنت شراء منظومة اس-400 الدفاعية الجوية من روسيا.

وأشار مسؤول ثان الى ان "دولتين كبريين" تعيدان النظر في صفقاتهما نتيجة لذلك.

وهذه العقوبات كانت ضمن رزمة من الاجراءات صادق عليها الكونغرس في تموز/يوليو الماضي لكن البيت الابيض رفض الالتزام بها ما أثار تساؤلات حول ما اذا كانت ادارته تقوم بالمماطلة.

وأقر مسؤولون بانه لم يتم اتخاذ اي عقوبة محددة لكنهم برروا ذلك بان الادارة تتخذ الحيطة وليست تماطل في الاجراء.

وشدد المسؤول الاول على ضرورة تفادي أي تسريبات يمكن ان تكشف هوية من ستستهدفهم العقوبات ما سيعطيهم المجال لتحويل اموال من حسابات مصرفية.

وقال المسؤول "نبذل جهودا كبيرة ونأخذ الامور بكثير من الجد فهي مسألة أمن قومي".

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