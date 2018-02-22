هجوم انتحاري قرب سفارة امريكا في بودغوريتشا بمونتينيغرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقى مجهول عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأمريكية في بودغوريتشا عاصمة جمهورية الجبل الأسود "مونتينيغرو" ثم فجر نفسه، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وأوضح موقع "بورتال أناليتيكا" الإلكتروني أن الهجوم وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء بـ5 دقائق، مضيفا أن سكانا في المنطقة سمعوا دوي انفجارين.

ووفقا لرويترز، قامت مركبة تابعة للشرطة بإغلاق الشارع الذي تقع به السفارة، فيما لم تظهر أضرار بالمبنى.

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تنبه السفارة الأمريكية في بودغوريتشا المواطنين الأميركيين إلى أن هناك وضعا أمنيا نشطا بالسفارة تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وأصبحت جمهورية الجبل الأسود، أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في مايو الماضي.

للمزيد:

طوكيو بصدد شراء 20 مقاتلة متطورة من الولايات المتحدة

26 فضيحة جنسية جديدة تلاحق "أوكسفام"