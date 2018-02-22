بوكوحرام تختطف النساء وتستعين بهن في هجماتها

أخبار الآن | نيجيريا - (وكالات)

مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة كان قد نشر مجموعة من الأدلة تشير إلى أنه من 11 أبريل/نيسان 2011 إلى 30 يونيو/حزيران 2017 أرسلت جماعة بوكو حرام 434 انتحاريا ليفجروا أنفسهم في 247 هدفا مختلفا في 238 توقيتا متباينا، وكان 56 في المائة على الأقل، من هؤلاء الانتحاريين من النساء و 81 فردا منهم، كانوا ممن ينطبق عليهم وصف الأطفال أو المراهقين.

ولفت المركز إلى أن عدد النساء في صفوف الانتحاريين بدأ ينمو بعد اختطاف هذه المنظمة الإرهابية 276 طالبة يافعة من طالبات المدارس النيجيرية في تشيبوكي، ليرتفع بعد خطف هؤلاء الطالبات عدد الانتحاريات من النساء اللواتي تستخدمهن بوكو حرام.

وأكد وارنر أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجماعات الإرهابية، التي تستخدم فيها منظمة انتحاريات من النساء أكثر من الرجال، وبوكو حرام تأتي في طليعة من استخدم الأطفال الانتحاريين".

ووفقا لمعدي الدراسة، هناك عدة أسباب لاختيار النساء والأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية، وفي مقدمة هذه الأسباب حقيقة أنهم أقل عرضة للتفتيش، وأن النساء والأطفال هم أكثر طواعية لعمليات التجنيد من خلال عمليات "غسل الأدمغة" وغيرها من الأساليب.

معنا من القاهرة د. عمار علي حسن خبير جماعات متشددة

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