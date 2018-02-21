العثور على 30 ضحية من ركاب الطائرة الایرانیة المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ارنا)

بعد العثور على المكان الذي سقطت فية الطائرة الايرانية المنكوبة، بدات فورا عمليات البحث عن جثث الضحايا رغم الظروف الصعبة جدا نظرا لتضاریس المكان وارتفاعه الشاهق وبرودة الجو حیث تصل درجة الحرارة الي ما بین 15 تحت الصفر و 20 تحت الصفر.

وفي هذا الاطار اعلن محافظ كهكیلویة وبویر احمد علی محمد احمدی عن العثور على جثث 30 من ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة فی مكان سقوطها، لافتا الي ان الجهود مبذولة للعثور علي بقیة الجثث.

إنفوغراف يحدد مكان سقوط الطائرة الایرانیة المنكوبة

وقال احمدی فی تصریح ادلى به لوكالة 'ارنا'، ان الطروف الجویة كانت ملائمة نسبیا فی مكان الحادث.

واضاف، انه وبسبب عدم استقرار الظروف الجویة عموما ووعورة المنطقة لم تتوفر امكانیة القیام بعملیات الجوقلة ولم یكن بالامكان ارسال فرق الاغاثة سوى عن الطریق البري.

یذكر ان طائرة من طراز 'أی تی آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطیران الایرانیة والتی كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) فی رحلة لها من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

وتم صباح الثلاثاء العثور على مكان تحطم الطائرة، فی مرتفاعات بازن بیر من سلسلة جبل دنا علي ارتفاع اكثر من 4000 متر، وعلى الفور جري ارسال فرق الاغاثة المتخصصة فی المرتفعات ومتسلقي الجبال للوصول الي المكان ومن ثم بدات عملیة البحث عن الجثث.

الصورة من موقع وكالة "irna"

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