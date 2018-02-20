مقتل 3 ضباط شرطة في اشتباكات مع محتجين في طهران



أخبار الآن | طهران - إيران - (حامي حامدي)

قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي في تصريح على التلفزيون الرسمي إن ثلاثة ضباط شرطة قتلوا يوم الاثنين في اشتباكات مع محتجين بشمال طهران.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين وقوع الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء في جماعة كنابادي تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي حافلة بيضاء تقتحم حشدا من نحو 40 من قوات الأمن في شارع ضيق. كما اصطدمت الحافلة بعدد من السيارات المتوقفة لدى محاولتها الفرار من المكان. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل.

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