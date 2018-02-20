اليونيسيف : باكستان أخطر البلاد على الأطفال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) أن باكستان البلد الأخطر على المواليد الجدد. وقالت إن بين كل ألف مولود جديد في باكستان، يتوفى 46 عند مولدهم.ويعد التقرير جزء من حملة جديدة أطلقتها يونيسف، الثلاثاء، لزيادة

الوعي وخفض معدل وفيات المواليد الجدد.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المنظمة الدولية أن جمهورية أفريقيا الوسطى تأتي في المرتبة التالية لباكستان، ثم أفغانستان في المرتبة الثالثة.

وجاء في التقرير أن "أكثر من 80 بالمائة من وفيات حديثي الولادة تكون جراء 3 أسباب قابلة للعلاج وللمنع"، وهي: الولادة المبكرة، وبعض المضاعفات كنقص الأوكسجين عند الولادة، وإصابة حديثي الولادة بالعدوى، منها الالتهاب

الرئوي وتعفن الدم.كما ذكر التقرير أنه يمكن إنقاذ 3 ملايين مولود سنويا من خلال الاستثمار في تحسين الرعاية عند الولادة.



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