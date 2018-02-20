العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في جبال زاغروس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوردت وكالة "أ ف ب" خبرا عاجلا مفاده "العثور على حطام الطائرة الايرانية المفقودة في جبال زاغروس وفق فريق البحث.

العثور على أجزاء من حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

مدير عام ادارة الازمة في محافظة كهكيلوية وبوير احمد سيد علي وفائي مقدم اعلن الثلاثاء ان 9 مروحيات وطائرة حربية تعمل جاهدة للعثور علي حطام الطائرة التي سقطت في مرتفعات المنطقة.

وقال وفائي مقدم في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' ان 9 مروحيات من محافظات بوشهر واصفهان وفارس وكهكيلوية وبوير احمد وطائرة حربية تابعة للجيش بدات الثلاثاء عمليات البحث عن مكان سقوط الطائرة وحطامها.

ووفقا لوكالة الانباء الايرانية الرسمية فان شركة ايسمان المالكة للطائرة المنكوبة كانت قدأعلنت أن عدد ركاب هذا الحادث 65 وليس 66 وذلك بعد عدم صعود أحد الركاب على متن الطائرة في هذه الرحلة وفقا لكشف أسماء للركاب المنشور على موقع الشركة.

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وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت في تقرير سابق أن الطائرة اختفت عن الرادار بعد مضي 50 دقيقة على إقلاعها وسقطت في منطقة جبلية وعرة في منطقة سميرم جنوب محافظة أصفهان وأن وصول الإسعاف الجوي لها "صعب جدا".

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