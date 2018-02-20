احذروهم.. 6.5 مليون صيني سيغزون العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



قرر عدد مهول من الصينيين كسر التقاليد المعتادة في رأس السنة الصينية الجديدة، فاستبدلوا الرحلات السياحية الخارجية بالتجمعات العائلية التي كانت تطبع احتفالات "الأسبوع الذهبي" كما يطلق عليه.

وبحسب تقرير لـ Ctrip أبرز وكالة للسياحة والسفر في الصين، من المتوقع أن يتخطى عدد السياح الصينيين الذين سيقصدون وجهات خارجية حتى 20 فبراير الجاري، 6.5 مليون سائح أي بارتفاع 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، ليكسر رقماً قياسياً هذا العام.

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شكل السياح الصينيون مصدراً لما يفوق خمس الإنفاق العالمي على السياحة الخارجية، أي ضعف إنفاق الأميركيين الذين حلوا في المرتبة الثانية، وفقاً لبيانات منظمة السياحة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ولعل هذه البداية فقط، إذا ما علمنا أن 5% فقط من عدد سكان الصين المليار و300 مليون نسمة، يملكون جوازات سفر حتى الآن، فيما تصدر السلطات الصينية ما يقارب 10 ملايين وثيقة سفر جديدة كل عام، ما يبرز قوة الطلب على السفر إلى الخارج من قبل الصينيين.

وتقول "ماستركارد" إن الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا-المحيط الهادي ستضيف أكثر من 50 مليون مسافر جديد حتى 2021.

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وتشير تقارير أخرى إلى أن الصينيين وحدهم سينفقون 429 مليار دولار في الخارج بحلول 2021، حيث ستتصدر كل من اليابان وتايلاند والولايات المتحدة وأستراليا قائمة الوجهات المفضلة صينياً، إلى جانب وجهات أخرى جنوب شرقي آسيا مثل سنغفورة وإندونيسيا والفلبين.

هذه الأموال التي من المتوقع إنفاقها تشكل إيرادات مغرية للعديد من الدول النامية، محط أعين سياح الصين، حيث بدأت تشكل دافعاً لتحديث البنية التحتية وإنشاء مطارات ضخمة قادرة على استيعاب الوفود الغفيرة المتوقعة من الصين، وبالفعل يوجد حالياً 178 مشروعاً لمطار جديد في منطقة آسيا-المحيط الهادي وحدها، استعداداً للغزو السياحي من الجارة الصين.



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