إنفوغراف يحدد مكان سقوط الطائرة الایرانیة المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (irna)

اعلن مساعد شؤون الاعمار بمحافظة كهكیلویة وبویر احمد، تحدید مكان سقوط الطائرة الایرانیة المنكوبة التی سقطت الاحد فی مرتفعات بادنا بمنطقة سمیرم باصفهان.

وفی تصریح ادلى به لوكالة 'ارنا' الثلاثاء، اكد الانباء المتعلقة بتحدید المكان الذی سقطت فیه الطائرة بدقة ومشاهدة حطام الطائرة من قبل احدى المروحیات.

واضاف، ان مكان سقوط الطائرة هو بالقرب من قریة نقل الواقعة فی هذه المنطقة.

وفی وقت سابق اعلن رئیس منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعیة الهلال الاحمر الایراني مرتضی سلیمی انه تم العثور علی مكان حطام الطائرة المنكوبة فی منطقة نوقل الجبلیة المغطاة بالثلوج.

العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في جبال زاغروس

وقال سلیمی فی تصریح له، ان رجال الاغاثة والانقاذ بجمعیة الهلال الاحمر قد عثروا علی قطعة مماثلة لحطام الطائرة.

وفی الوقت ذاته اعلن المتحدث باسم الحرس الثوری العمید رمضان شریف الثلاثاء، ان مروحیات الحرس عثرت علی حطام الطائرة.

وقال العمید شریف، فی الاشارة الی عملیات البحث عن حطام الطائرة من قبل مروحیات الحرس الثوري، ان مروحیات القوة الجوفضائیة للحرس الثوري عثرت صباح الثلاثاء علی حطام الطائرة فی مرتفعات جبل دنا.

واضاف، انه وفقا للاحداثیات التی ارسلتها الطائرات المسیرة تم ارسال مروحیتین الی المكان حیث تحدث قائد القوة الجوفضائیة العمید حاجی زادة قائلا بانه تم العثور علی حطام الطائرة وان الصور التی التقطت من الجو تبین بوضوح حتی علامة الطائرة وتم تحدید مكان سقوطها بصورة قطعیة.

وتابع العمید شریف، ان النقطة الاهم هی العثور علی حطام الطائرة وفور تحسن الظروف الجویة ستتوفر امكانیة نقل قوات الاغاثة بالمروحیات وعن طریق البر.

ويعد جبل بازن بير احد القمم الـ 49 لسلسلة جبال دنا وبارتفاعه البالغ 4260 مترا يعتبر الاكثر ارتفاعا في القسم الشرقي لهذه السلسلة.

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یذكر ان طائرة من طراز 'أی تی آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطیران الایرانیة والتی كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) فی رحلة لها من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد فی مرتفعات منطقة بادنا الجبلیة فی سمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

وقد اختفت الطائرة عن صفحة الرادار بعد حوالى 50 دقیقة من اقلاعها من طهران ووقعت علی بعد 14 میلا من یاسوج.

وكانت عملیات البحث قد جرت خلال الیومین الماضیین الا نها جرت بصعوبة بالغة نظرا للتضاریس الجبلیة ووعورة المنطقة وهطول الثلوج والامطار وانخفاض درجات الحرارة فی المنطقة الی نحو 20 تحت الصفر احیانا.

وشارك فی عملیات البحث الحرس الثوری والجیش والهلال الاحمر واجهزة اخری بالعدید من وحدات الاغاثة والانقاذ ومنها مروحیات وطائرات مسیرة وفرق راجلة ومتسلقو جبال.

صورة الانفوغراف من موقع "irna"

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