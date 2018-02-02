مستشار خامنئي: نفوذ إيران في الشرق الأوسط حتمي

أخبار الآن | أنقرة - تركيا (رويترز)



أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي ، أن نفوذ إيران فى الشرق الأوسط أمر حتمي ، مؤكدا أن بلاده ستواصل هذا النهج لكي تظل لاعبا رئيسيا فى المنطقة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر إيران تهديدا متزايدا للاستقرار في الشرق الأوسط، بالعمل مع دول خليجية عربية لكبح ما أسماه بمساعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن ولايتي قوله في كلمته أمام مؤتمر جامعى إن «إيران لا تعتزم التخلى عن الدول المضطهدة بالمنطقة، ووجودنا فى سوريا والعراق وفلسطين ولبنان هو بالتنسيق وبرغبة من حكومات هذه الدول»، على حد زعمه.

وأشار إلى ما وصفه بالمخطط الأمريكى الرامى إلى تقسيم الدول، وقال إن مخطط الشرق الأوسط الجديد يرمى إلى تقسيم الدول وإيران ترفض هذا المخطط، مؤكداً أن الشعب الإيرانى رفض على مر التاريخ فرض الهيمنة عليه، على حد تعبيره.

وفى غضون ذلك، وفى تواصل لردود الفعل الإيرانية على خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أكد فيه وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيرانى فى نضاله فى سبيل الحرية، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس

إنه لايتصور أحد فى واشنطن بأنه قادر على أن يقرر للشعب الإيرانى مصيره، مشيرا إلى أن الشعب لن ينس الحظر الذى فرضته واشنطن عليه على مدى سنوات .

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