خروج عمال المنجم العالقين تحت الارض في جنوب افريقيا

أخبار الآن | تونيسن - جنوب افريقيا - (أ ف ب)

اعلنت شركة سيبانيي غولد ان كل عمال منجم تشغله في جنوب افريقيا كانوا محتجزين تحت الارض بسبب عطل كهربائي، خرجوا سالمين الجمعة.

وقال الناطق باسم الشركة جيمس ويلستد ان "الجميع اصبحوا في الخارج"، في اشارة الى 955 عاملا كانوا عالقين في المنجم. واضاف ان "بعضهم يعانون من الجفاف او ارتفاع ضغط الدم لكن ليس هناك اي حالة خطيرة".



وكان 955 عامل منجم احتجزوا تحت الارض في جنوب افريقيا بسبب عطل كهربائي بالخروج ليل الخميس الجمعة بعدما اعيد التيار الكهربائي، وقد خرج منهم حتى الآن المئات، كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.



وقال جيمس ويلستيد المتحدث باسم شركة سيبانيي غولد المشغلة للمنجم في تصريح لفرانس برس انه "اعيد التيار الكهربائي" مما سمح لعمليات الانقاذ بالانطلاق.



واضاف ان "المصعد الاول اخرج دفعة اولى من العمال".



ومع طلوع الفجر كانت حافلات عدة تغادر منجم بياتريكس القريب من مدية ويلكوم (وسط) وعلى متنها مئات العمال الذين تم انقاذهم.



ومن المقرر ان تستمر عمليات الانقاذ لمدة ساعة اضافية ريثما يتسنى اخراج كل العمال الذين كانوا عالقين منذ مساء الاربعاء وعددهم اكثر من الف عامل خرج منهم 65 خلال النهار وبدأ الـ955 المتبقون بالخروج ليلا، بحسب ويلستيد.



وردا على سؤال عما اذا كان الحادث قد اسفر عن ضحايا، قال المتحدث انه "بحسب معلوماتنا فانه حتى الآن لم يعثر على اي شخص بحالة خطرة".



وشاهدت مراسلة فرانس برس سيارات اسعاف تصل الى الموقع ليل الخميس.



وكانت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم افادت ان عطلا كهربائيا كبيرا تسبب في وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود الى السطح في منجم الذهب، مشددة على انهم ليسوا في خطر داهم وانها تمكنت من تزويدهم بالطعام والمياه.



ويقع منجم بياتريكس في مقاطعة فري ستايت، على بعد 290 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ.

