انتحار نجل فيدل كاسترو بسبب الاكتئاب

أخبار الآن | هافانا - كوبا - (رويترز)

أقدم نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو، على الانتحار بسبب حالة من الاكتئاب الشديد.

وذكرت وسائل إعلام تديرها الدولة في كوبا أن فيدل كاسترو دياز بالارت، انتحر اليوم الجمعة، بعدما تلقى العلاج من الاكتئاب على مدى أشهر.

يذكر أن كاسترو جونيور البالغ من العمر 68 عاما، والمعروف أيضا باسم فيديليتو بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، دخل المستشفى في بادئ الأمر للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.

وكان نجل كاسترو عالما في الفيزياء النووية درس في الاتحاد السوفيتي السابق وكان يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية عند وفاته.

وتوفي والده، الذي بنى دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، قبل ما يزيد قليلا عن العام في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 90 عاما.

وكانت وسائل إعلام رسمية الكوبية قد أعلنت، أواخر نوفمبر الماضي، وفاة المفكر ارماندو هارت رفيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، عن عمر يناهز 87 عاما بسبب فشل الجهاز التنفسي.

وعمل هارت وزيرا للتعليم ثم الثقافة لعشرين عاما في عهد كاسترو، بالإضافة إلى قيادته حملة الثورة الكوبية لمحو الأمية.

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