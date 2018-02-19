نيوزيلندا تحذر من تعطل حركة الطيران بسبب الإعصار جيتا

أخبار الآن | نيوزيلندا - (رويترز)

حذرت شركة طيران نيوزيلندا يوم الاثنين من أن الرحلات الجوية من نيوزيلندا وإليها ستشهد ارتباكا كبيرا هذا الأسبوع بسبب الإعصار جيتا الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد يوم الثلاثاء، وحثت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني الركاب على تأجيل سفرهم.مشيرة إلى انها لن تعوض أي تكاليف أو غرامات مثل الفنادق والوجبات إذا تعطلت الرحلات المقررة

وقالت الشركة في تحذير على موقعها الإلكتروني ”نتوقع حدوث خلل كبير لشبكتنا الداخلية بالإضافة إلى بعض الرحلات الدولية خلال الأسبوع المقبل“. وقالت الشركة إنها لن تعوض الركاب عن أي تكاليف أو غرامات مثل الفنادق والوجبات إذا تعطلت الرحلات المقررة.

وأضافت ”أي راكب يختار مواصلة رحلته كما هو مقرر لابد أن نوضح له أنه يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية“، وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن الحكومة تراقب عن كثب الإعصار وتحث الناس على أن يأخذوا تحذيرات الدفاع المدني على محمل الجد.

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