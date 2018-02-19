بركان "سيابونغ" يقذف سحب الرماد 5 كيلومترات في السماء

أخبار الآن | سومطرة - اندونيسيا ( وكالات )



ثار بركانُ سينابونغ، مجددا وأطلقَ أعمدةً ضخمة من البخارِ والرماد في سماءِ شمالِ سومطرة بإندونيسيا، وقال المركزُ الإندونيسي لعلمِ البراكين إن سحابةَ الرماد ارتفعت حوالي 24 ألفِ قدمٍ فيما لم ترد أنباءٌ عن وقوعِ وفياتٍ أو إصابات جراءَ الحادث، وكان سينابونغ عرفَ ثورانا طويلا عام 2013 بعدما رقدَ لمدةِ 400 سنة، وهو من بينِ 129 بركانٍ نشط في إندونيسيا الواقعة على "حزامِ النار" وهو اصطفاف لبراكين محاذية للمحيط الهادئ.

وثار البركان في حدود الساعة الثامنة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا، وأظهر مقطع فيديو، منشور على إنستغرام، الثوران الذي خلف سحابة رماد هائلة، إلى ذلك، قال سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية، إنه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات عقب الانفجارات الأخيرة للبركان، لأن الأشخاص الموجودين في المنطقة الحمراء حول البركان قد تم إجلاؤهم بالفعل.

وأضاف: "لقد أدت انفجارات سينابونغ المستمرة إلى توسيع منطقة الحظر.. السكان بحاجة إلى البقاء في حالة تأهب والاستماع إلى توصيات الحكومة، ولا يمكننا التكهن بوقت توقف البركان عن الانفجار.. ومعايير سينابونج البركانية والزلزالية ما زالت مرتفعة، لذلك فان الانفجارات المستقبلية ما زالت محتملة"، وتعيش المنطقة حالة تأهب قصوى منذ اندلاع "سينابونغ" لأول مرة في يونيو/حزيران عام 2015، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإخلاء عشرات الآلاف من المنازل.

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