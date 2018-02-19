العثور على أجزاء من حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )



تمكنت فرق البحث والإغاثة من العثور على حطام الطائرة التي سقطت صباح امس الاحد ، في منطقة "نوقل ودنكزلو" في جبل "دنا" في محافظة "كهكيلوية وبوير احمد" جنوب غرب ايران، وكانت فرق البحث والإنقاذ وصلت صباح اليوم إلى موقع تحطم الطائرة المدنية التى سقطت أمس وكانت تحمل على متنها أكثر من 60 شخصا فى طريقها من العاصمة طهران إلى مدينة "ياسوج" جنوب غرب البلاد.



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وذكرت قناة (برس تى فى) الإيرانية أن سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح العاتية تسبب فى عرقلة عمليات البحث عن حطام الطائرة والوصول إليها، مشيرة إلى أن بعض المسئولين رجحوا أن سبب سقوط الطائرة هو اصطدامها بمرتفعات جبل "دنا" بمحافظة "أصفهان"، يشار إلى أن الطائرة التى تحطمت تابعة لشركة "آسمان" وهى من طراز "إيه تى أر 72"، استأنفت السلطات الإيرانية صباح اليوم عملية بحث موسعة عن حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت صباح الأمس في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.



وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن السلطات حركت نحو 26 فرقة إغاثة بالإضافة إلى 105 من متسلقي الجبال، ونقلت وكالة "ارنا" عن وزير الطرق والمواصلات عباس أخوندي قوله: "فرق الإنقاذ مستمرة في البحث قرب قرية دنا التي يتوقع أن تكون الطائرة قد سقطت في محيطها".

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