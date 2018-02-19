الأمم المتحدة: نحو 224 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (أ ف ب)

أكدَ نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوكار تيجاني، أن نحو 224 مليون شخص إفريقي يعانون سوءَ تغذية، في حين يتسببُ التغيرُ المُناخي والنزاعاتُ بزيادةِ عدمِ الأمان الغذائي في القارة.

وأوضحَ تيجاني في كلمة أمام مؤتمرٍ حول إفريقيا انطلق الاثنين في الخرطوم، أن الوَضع يدعو إلى القلق، خاصةً مع توقع وصول عدد سكانِ القارة إلى نحو 1,7 مليار نسمة سنة 2030.

وتابع أن "نقص التغذية ارتفع من نحو 21 بالمئة لنحو 23 بالمئة بين عامي 2015 و2016"، وأشار إلى أنه "في المدة نفسها، ارتفع عدد المتضررين من سوء التغذية من 200 مليون شخص إلى 224 مليون شخص في افريقيا. هذا يدعو للقلق لنا جميعا".

وأوضح تيجاني على هامش المؤتمر لوكالة فرانس برس إن الزيادة في سوء التغذية وعدم الأمان الغذائي مرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث مثل الفيضانات، الجفاف، وبوار المحاصيل.

وأكد أن النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، وافريقيا الوسطى زادت من عدم الأمان الغذائي.

وقال "حين تنظر إلى هذه النزاعات، فأنها جلبت ايضا تحديات، لأنه حتى لو توفر الغذاء فانه يكون بأسعار ليست في متناول (السكان) ولا تصل لمن هم في مناطق النزاع".

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن تزايد انعدام الأمان الغذائي يؤدي الى نزوح مزيد من السكان في انحاء المنطقة، حيث اصبحت الحاجة للغذاء أكبر القضايا في دول مثل جنوب السودان.

وفر نحو مليون شخص في جنوب السودان عبر الحدود ليصبحوا لاجئين في دول الجوار هربا من الحرب الأهلية في أحدث دول العالم المؤسسة.

واستقل جنوب السودان عن السودان في 2011 بعد اتفاق أبرم في 2005 أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا.

لكن بعد عامين ونيف، انفجر نزاع دام بعد ان اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وتسببت الحرب بعشرات الاف القتلى ونزوح نحو أربعة ملايين شخص يشكلون نحو ثلث عدد السكان، وبتفشي الجوع.

لكن تيجاني أشار إلى نقطة إيجابية، إذ قال إن الاوضاع الاقتصادية في أفريقيا تتحسن، وأن سوق الغذاء والزراعة فيها يمكن أن يصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2030.

ولفت أن ذلك يخلق فرصا لاستثمارات جديدة.

ويشارك مئات من مندوبي الدول الافريقية في المؤتمر الذي يمتد لخمسة أيام في الخرطوم ويرمي لمناقشة جهود القضاء على المجاعة وعدم الأمان الغذائي في افريقيا.

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