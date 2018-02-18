13 قتيلا بتحطم طائرة في المكسيك ونجاة وزير الداخلية

أخبار الآن | ميكسكو - سيتي - المكسيك - (رويترز)

قتل 13 وأصيب 15 بجروح إثر سقوط مروحية عسكرية كان على متنها وزير الداخلية المكسيكي وحاكم ولاية واهاكا، أثناء تحطمها جنوبي المكسيك، وقالت وزارة الداخلية المكسيكية في بيان إن 13 شخصاً لقي مصرعه في حين أصيب 15 آخرون، الجمعة، عندما سقطت طائرة مروحية عسكرية، كانت تقل ألفونسو نافاريتي وزير الداخلية المكسيكي، وأليخاندرو مراد حاكم ولاية واهاكا

وكان المسؤولون يقومون بتفقد آثار الزلزال بولاية واهاكا جنوب المكسيك، حسب رويترز. وقال مسؤولون إن الطائرة كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية، وسقطت على سيارتي نقل، ونجا المسؤولون من الموت، حسب بيان أصدره المدعي العام لولاية واهاكا. ولقى 12 شخصا حتفهم في الموقع حال سقوط الطائرة، وتوفي شخص آخر في المستشفي، بينما أصيب 15 شخصا في الحادث، وتعرضت الولاية لزلزال بلغت شدته 7.2 درجة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مليون منزل وشركة.

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