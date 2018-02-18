مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب دعمها للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أعدت بريطانيا مسودة قرار ضد إيران بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا لطرحها على مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل.

وتريد الدول الثلاثة أن يدين مجلس الأمن طهران، لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى مليشيات الحوثي في اليمن، إلى جانب الإلتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

يستمر الحوثيون في إرهابهم واستهدافهم للأراضي السعودية بدعم إيراني .. هذه المرة الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الانقلابيون باتجاه سماء مدينة المخا الساحلية وتمكنت من تدميره في الجو قبل أن يصل إلى هدفه.

اليوم وفي مؤتمر ميونيخ للأمن تحدثت السعودية عن تهديدات إيران المستمرة للمنطقة وقال وزير خارجيتها عادل الجبير إنها اقترفت الكثير من الأعمال الإرهابية في مناطق عدة بالعالم ، كما أنها زعزعت استقرار دول مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان ..وشدد الجبير على ضرورة تغيير السياسات الحالية للنظام الإيراني ..

سياسات دعت دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى ضرورة طرحها على مجلس الأمن وإدانة إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

وذكر دبلوماسيون أن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن فرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن.

يأتي ذلك في وقت تواصل في واشنطن ضغوطها المستمرة منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح ما وصفته بالعيوب الكارثية الموجودة فيه.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط.

معنا من الرياض الكاتـــب و المحلل السياسي منيف عماش الحـــربي

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