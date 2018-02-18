قراصنة يسرقون 5 ملايين يورو من مصرف روسيا المركزي

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

كشف البنك المركزي الروسي أن قراصنة سرقوا منه مبالغ يقيمة 5 ملايين يورو عبر "سويفت"، إحدى منصات إدارة المحاسبة المالية التي تستخدمها المصارف لإجراء الحوالات المالية فيما بينها، ووفق بيان المصرف، فقد تمكن القراصنة من التحكم بجهاز كومبيوتر داخل البنك، وتحويل المال إلى حساباتهم الخاصة.

ورفض مدير عام المركزي الروسي الإدلاء بمزيد من المعلومات حول هذا الشأن، لكن المعلومات المتوفرة تقول إن الهجوم تمّ في العام الماضي، أرتيم سيتشيف، المسؤول عن القسم الأمني في المصرف، قال إن هذه "الهجومات تتكرر دائماً وهي شيء عادي".

ويتواجد مقرّ شركة سويفت في بلجيكا، ناتاشا دي توران، المتحدثة باسم الشركة، بررت الشركة وقالت إن "أحداً لم ينجح بقرصنة المنصة قبل اليوم" رافضة التهم التي تلّقتها سويفت، وتعرضت الشركة في السابق لانتقادات لاذعة، خصوصاً بعد عملية القرصنة الضخمة التي تمّت في عام 2016 والتي تمّت من خلالها قرصنة المركز الوطني في بنغلادش وسرقة نحو 81 مليون يورو..

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