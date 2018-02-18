قتلى بإطلاق نار على كنيسة جنوبي روسيا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

ذكرت وكالة تاس الروسية، أن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار استهدف أشخاصاً كانوا يغادرون قداساً بكنيسة في بلدة كيزليار جنوبي روسيا.

وأوضحت الوكالة أن قوات الشرطة قتلت منفذ الهجوم، فيما أشارت إلى أن 3 من رجال الأمن أصيبوا بجروح في إطلاق النار. وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان هما رجل وزوجته، وأن الزوجة لاذت بالفرار.

وأوضحت الوكالة أنه جرى إطلاق النار على حشد من الناس كانوا يحتفلون بعيد "الماسلينتسا" بجمهورية داغستان الروسية.

وأضافت أن قوات الشرطة قتلت منفذ الهجوم، فيما أشارت إلى 3 من رجال الأمن أصيبوا بجروح في إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان هما رجل وزوجته، وأن الزوجة فرت لاحقا قبل بدء زوجها إطلاق النار على الحشد، إلا أنه جرى اعتقالها لاحقا.

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