حريق ضخم يلتهم أهم المعابد البوذية في العالم

أخبار الآن | الصين - (وكالات)

شب حريق هائل في واحد من أهم المعابد البوذية في منطقة التبت، غربي الصين تم إخماده دون إصابات، ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي شب في المعبد كما لم يتبين حجم الأضرار، وكشف مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب كبيرة أثناء اجتياحها لمجمع الدير الواقع على مساحة تتجاوز ستة أفدنة.



ويعد جوخانغ المركز الروحي للبوذية التبتية، كما أنه مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقالت صحيفة "تيبتان ديلي" الحكومية، أن دير "جوخانغ" الواقع في مدينة لاسا عاصمة منطقة التبت والذي أقيم قبل 1300 عاما، شهد حريقا في الساعة 6:40، مساء السبت، ولكن تم إخماده دون إصابات.



ووقع الحريق في وقت يحتفل فيه كثير من التبتيين بعيد لوزار؛ مطلع العام الجديد الذي بدأ يوم الجمعة.



اقرأ أيضا:

كاليفورنيا تكافح ثالث أكبر حريق تشهده منذ عام 1932





