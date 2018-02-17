محكمة بلجيكية تأمر فيسبوك بالكف عن تعقب مستخدمي الإنترنت

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا - (وكالات)

أمرت محكمة بلجيكية موقعَ التواصل الإجتماعي فيسبوك بالتوقفِ عن تتبعِ المستخدمينَ عبرَ الإنترنت من دونِ موافقتهم، وحذرت المحكمة "فيسبوك" من أن عدمَ الكفِ عن تعقبِ المستخدمين سيعرضهُ لغرامةٍ مالية تبلغُ نحوَ مئةٍ وخمسة وعشرينَ مليونِ دولار، كما ابلغت المحكمة فيسبوك بضرورةِ حذفِ جميعِ البيانات التي جمعها بشكلٍ غير قانوني بما في ذلكَ بيانات الناس الذينَ لم يكونوا من مستخدمي الموقع.

ودعت محكمة بلجيكية شركة فيس بوك الجمعة، إلى الكف عن تتبع مستخدمي الإنترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الأمريكي من دون موافقتهم أو تكبد غرامات تصل إلى 100 مليون يورو، وقالت الشركة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا إنها ستطعن في الحكم.

وأضافت المحكمة في بروكسل في بيان أنه يتعين على الشركة الأمريكية "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي الانترنت في بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية"، وفي نص حكمها البالغ 84 صفحة، هددت المحكمة فيس بوك بمواجهة غرامات تصل إلى 250 ألف يورو يومياً أو ما يصل إجمالاً إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار).

كما أكدت أن على "فيس بوك تدمير كل البيانات الشخصية التي حصلت عليها بشكل غير قانوني"، وقدمت منظمة تراقب الخصوصية في بلجيكا شكوى ضد فيس بوك بسبب تعقب الأخيرة مستخدمي الإنترنت حين يزورون صفحات على الموقع أو ينقرون "إعجاب" او "مشاركة"، حتى لو لم يكن لديهم صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير، من جهتها، قالت شركة فيس بوك لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة أمل إزاء حكم اليوم وننوي الطعن فيه"..

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