"ماي" تدعو لمعاهدة أمنية بين بلدها والاتحاد الأوروبي في 2019

أخبار الآن | ميونيخ - المانيا - (رويترز)



دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم السبت إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تَدخل حيز التنفيذ العام المقبل لضمان التعاون في المجال العسكري وفي مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بعد خروج لندن من التحالف.وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ان الشراكة بين الاتحاد الاغوروبي و بريطانيا في المجال الامني ستكون سارية بالفعل اعتبارا من 2019

وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "ستكون النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية بالفعل اعتبارا من 2019"، وأضافت "الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة".

حذّرت بلغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي من التقدم البطيء في محادثات بريكست، واعتبرت أنّ الوقت ليس متأخراً جدّاً لبريطانيا للتخلي عن خطتها للخروج من التكتل، وقال رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف انه حتى الآن لم ير شيئاً في المحادثات حول خروج بريطانيا في آذار 2019 يمكن ان يعطيه املا بنتائج جيدة.

وستكون هذه التعليقات بمثابة ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي من المتوقع ان يبدأ وزراء حكومتها القاء سلسلة من الخطب تحدد تطلعات بريطانيا حول بريكست، وقال بوريسوف للصحافيين في صوفيا حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي"آمل حقا بان تأخذ المحادثات حول بريكست منعطفا بحيث لا يتم تحميل اي ضرر لأحد"..

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