زلزال قوي في المكسيك يدفع بآلاف المواطنين إلى الشوارع

أخبار الآن | مكسيكو سيتي - المكسيك - (رويترز)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، عن رصد زلزال قوي في المكسيك بولاية واهاكا جنوبي البلاد قرب ساحل المحيط الهادي.

ويقع الزلزال على عمق 43 كيلومترا، فيما لم ترد معلومات عن حجم الدمار الذي سببه الزلزال أوعن الضحايا بعد، وأفاد مركز الإنذار بأمواج التسونامي في المحيط الهادئ بأن خطر تسونامي غير متوقع بعد وقوع هذا الزلزال.

ودفع الزلزال القوي بالألاف من سكان مدينة مكسيكو إلى الشوارع، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، ووفقا للدائرة الوطنية للدفاع المدني، تعمل الهيئات الأمنية على الكشف عن احتمالات وقوع دمار.

يذكر أن زلزالا قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، كان قد ضرب أحد سواحل المكسيك، يوم 19 يناير المنصرم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد صرحت بأن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل منطقة "لوريتو" في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وفقا لوكالة "رويترز"، ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

اقرأ أيضا: تقرير حكومي: 21 مليون يمني لا يحصلون على مياه نظيفة

اقرأ أيضا: برلمانيون أوروبيون يدعون لإعادة تقييم العلاقات مع ميانمار