بريطانيا تتعرض لأقوى هزة أرضية منذ 10 سنوات

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

تعرضت بريطانيا لأقوى هزة أرضية تضرب البلاد خلال 10 سنوات بحسب تأكيدات هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وقالت الهيئة إن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة هزت البلاد، وشعر بها سكان مناطق ويلز وجنوب غربي إنجلترا.

وأضافت الهيئة أن مركز الهزة كان على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سوانزي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات.

ووقعت الهزة في حوالي الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق سوانزي.

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