السلطات الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ في البلاد

أخبار الآن | أديس - أبابا - أثيوبيا - (رويترز)

أعلِنَت حالةُ الطوائ في إثيوبيا غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين، ولم تُعط هيئة الإذاعة الإثيوبية أي تفاصيل عن المدة التي ستستغرقها حالة الطوارئ ما هي القيود المفروضة خلالها، وتعرضت الحكومة لضغوط عقب أكثر من سنتين على إحتجاجات لقي خلالها مئات الاشخاص مصرعهم منذ اندلاع الاضطرابات في البلاد قبل ثلاث سنوات، كما اخفقت حالة الطوارئ التي استمرت عشر أشهر وانتهت العام الماضي في وقف الاحتجاجات، كما لم تجدي نفعا عملية الإفراج عن آلاف المعتقلين من أنصار المعارضة.



و فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ يوم الجمعة بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين يوم الخميس استقالته وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اجتمع يوم الجمعة وقرر فرض حالة الطوارئ. ولم يذكر الإعلان فترة تطبيق حالة الطوارئ..

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سراح المزيد من قادة المعارضة، وأفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير كانون الثاني مع مواجهة الحكومة صعوبات في تهدئة الاستياء العام..

اقرأ أيضا:

أثيوبيا ترسل قوات لمساعدة الصومال ضد جماعة الشباب الإرهابية











