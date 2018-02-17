إستخبارات بريطانيا وألمانيا وفرنسا تؤكد إستمرار تعاونها

أخبار الآن | ميونخ - المانيا- (وكالات)

أكد رؤساء أجهزة الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم أي 6) والفرنسية (دي جي إس أي) والألمانية (بي إن دي) أن التعاون بين أجهزتهم سيتواصل حتى بعد إتمام عملية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا الإعلان، غير المعتاد، في عالم الاستخبارات، عشية خطاب من المقرر أن تلقيه في ميونيخ، السبت، رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، سيركز على مسائل الدفاع والأمن ما بعد البريكست.

وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك نشر على موقع الاستخبارات الألمانية على هامش مؤتمر ميونيخ بشأن الأمن "حتى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيتواصل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث بشأن مسائل الإرهاب الدولي والهجرة السرية والقرصنة الإلكترونية".

وقالت ماي، الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: "أكرر الالتزام غير المشروط للمملكة المتحدة بالأمن الأوروبي، وسأشرح نظرتي إزاء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الدفاع وتبادل المعلومات والأمن والشرطة".

وتتخذ السلطات الألمانية تدابير أمنية مشددة طيلة أعمال المؤتمر في محيط فندق “بايرشافير هوفر”، إذ سيشارك فيها نحو 4 آلاف شرطي، وأكثر من مئتي جندي، ومن المخطط أن ينظم مناهضون للناتو وجماعات يسارية أكثر من 20 مظاهرة احتجاجية في مركز مدينة ميونخ، غدا السبت.

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