إتهام 13 روسياً و3 كيانات بالتدخل في الإنتخابات الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر في لائحة اتهام يوم الجمعة إن وكالة روسية و13 مواطنا روسيا تدخلوا في حملة الانتخابات الأمريكية في الفترة من 2014 حتى 2016 في إطار حملة متعددة الأركان تهدف إلى دعم دونالد ترامب وتشويه صورة منافسته هيلاري كلينتون.

وتحدثت لائحة الاتهام التي قدمها مكتب مولر والتي جاءت في 37 صفحة عن مؤامرة للإخلال بالانتخابات الأمريكية على يد أناس استخدموا حسابات إلكترونية زائفة لبث رسائل مثيرة للانقسام، وسافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات ونظموا مسيرات سياسية متظاهرين بأنهم أمريكيون.

وتقول لائحة الاتهام إن وكالة أبحاث الانترنت الروسية ”كان لديها هدف استراتيجي لزرع الانقسام في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2016“.

وقال نائب وزير العدل رود روزنستاين للصحفيين لدى إعلانه للاتهامات إن التحقيق لم ينته بعد.

وقالت لائحة الاتهام ”نشر المتهمون معلومات تحط من قدر عدد من المرشحين، وشملت عمليات المتهمين بحلول أوائل إلى منتصف 2016 دعم الحملة الرئاسية للمرشح في ذلك الحين دونالد ترامب ... والانتقاص من شأن هيلاري كلينتون“

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