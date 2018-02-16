رسالة على الانترنت تكشف التفاصيل الكاملة لمذبحة فلوريدا

... صور تظهر وجه مرتكب مجزرة مدرسة فلوريدا وفيديو لاعتقاله نشرت وسائل الإعلام أول صور للشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي ارتكب المجزرة المروعة، حيث راح ضحيتها 17 قتيلاً، إضافة إلى عشرات المصابين.

... قرود تحتل مدرسة فوجئت طالبات بمدرسة في جنوب السعودية ، باحتلال مجموعات كبيرة من القردة مدرستهم

... بالصور: فخامة منزل جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين.. حتما ستبهرك! (13 صورة) تكاثرت الأقاويل عن منزل نجم هوليوود جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين، وكان ليس من السهل أن يرى السكان المحليون في قرية بريطانية ممثلا أمريكيا شهيرا كل يوم، وإن حدث ومر فإنه سيصبح حديث القرية كلها.

... مثول قيادي بارز في تنظيم القاعدة امام محكمة فرنسية مَثلَ نعمان مزيش (المكنى بابي براء الفرنسي) من اصل جزائري، والقياديُ البارزُ في تنظيم القاعدة أمامَ محكمةِ الجنايات الخاصةِ بباريس بتهمة تشكيل عصابةٍ ارهابية..